Tulcea: Conflict spontan la Babadag. Un bărbat a murit, iar alţi doi au fost răniţi (VIDEO)

Conflict sângeros în orașul Babadag din județul Tulcea! Un bărbat a murit și alți doi au fost răniți, înr-o confrunatre cu topoare, furci şi cuțite. În scenele violente, au fost impicaţi mai mulţi indivizi. Scandalul sângeros a fost aplanat numai după intervenția forțelor de ordine.

La confruntarea cu furci, topoare și cuțite au luat parte mai mulți indivizi cu vârste cuprinse între 16 și 52 de ani. Scandalul a izbucnit într-un imobil de pe strada 1 Decembrie 1918 din Babadag, acolo unde avea loc o petrecere. Bărbatul decedat își invitase rudele să sărbătorească achiziția casei respective și nimic nu anunța ceea ce avea să se întâmple.

După mai multe apeluri la 112, la fața locului a fost trimisă o patrulă mixtă. Când oamenii legii au ajuns acolo, conflictul era încheiat, dar într-o baie de sânge.

„Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat persoanele implicate în altercație și au stabilit faptul că între șapte bărbați (...) ar fi izbucnit un conflict spontan, aceștia agresându-se fizic și verbal”, au precizat reprezentanții IPJ Tulcea.

