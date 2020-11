Un bărbat a fost îngropat până la nivelul capului, în urma surpării unui mal de pământ. După ce l-au salvat, pompierii au avut parte de o adevărată surpriză

Un incident teribil a avut loc în județul Bistrița – Năsăud. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost îngropat până la nivelul capului, în urma surpării unui mal de pământ, în localitatea Colibița, scrie Agerpres.

Îngropat până la gât de un maldăr de pământ

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de luni, când bărbatul în vârstă de 68 de ani a căzut pe lângă un tub de beton, forat pe verticală. Acesta a fost scos de către pompierii de la Garda de Intervenţie Prundu Bârgăului și a fost prefat în viață echipajului cu medic de la Serviciul de Ambulanță Bistrița Năsăud.

„Bărbatul a căzut pe lângă un tub de beton forat pe verticală, moment în care a fost surprins de un mal de pământ, până la nivelul capului, în momentul iniţial. Prima intervenţie a fost asigurată de cei care au făcut apelul pe numărul de urgenţă unic 112. Cu ajutorul unor utilaje, aceştia au săpat cu grijă, până la sosirea salvatorilor, în câteva minute de la apelul de urgenţă. Aceştia din urmă au stabilizat şi extras victima, acţiuni în contratimp, pentru a nu-i agrava leziunile deja suferite”, au transmis cei de la ISU, potrivit sursei citate mai sus.

Bărbatul a dorit să le mulțumesc salvatoritlo

„"- Să vă dea Dumnezeu sănătate, oameni buni!" Salvatorii bârgăuani au primit cea mai mare răsplată de la un bărbat pe care au reușit să îl scoată de sub un mal de pământ. Era în viață, conștient și le-a putut mulțumi. S-a întâmplat în această după-amiază, iar pompierii și cu ajutorul câtorva localnici și muncitori au reușit să-l salveze săpând și cu mâinile goale. "- Inițial era acoperit de pământ până la gât și nu putea să reacționeze. Ne era frică să nu-l pierdem! Tot timpul am vorbit cu el." "- Am săpat încontinuu, dar și el ne-a ajutat! Nu s-a dat bătut!" Ușor, ușor, pe măsură ce au reușit să îl elibereze, bărbatul a început să își revină în simțiri. Iar la final, când l-au pus pe targă, le-a făcut un semn cu mâna să se apropie... Voia... doar să le mulțumească! Dorim și noi să vă mulțumim, pentru că asta sunteți! Salvatorii Gărzii de Intervenție Prundu Bârgăului!”, scrie pe pagina de Facebook a ISU Bistrița - Năsăud.

