Un bărbat din Brăila și-a făcut propria trecere de pietoni

Un bărbat din Brăila s-a dovedit extrem de inventiv, doar că acest lucru avea să îl coste scump la buzunar. Brăileanul, în vârstă de 41 de ani, și-a trasat propria trecere de pietoni pe o stradă din oraș, la intersecția a două străzi.

Pentru fapta sa, acesta a fost amendat de polițiști cu 500 de lei.

Angajatii municipalității au șters vopseaua de pe carosabil pentru ca oamenii să nu fie duși în eroare.

“Pentru executarea de marcaje de catre alte persoane decat cele autorizate, pe strazi, trotuare si in parcuri, precum si murdarirea pavajelor prin scurgerea sau pierderile de ulei sau combustibil din autovehicule, a fost depistat si sanctionat contraventional numitul D. C., in varsta de 41 ani, din Braila – cu amenda in valoare de 500 lei – pentru marcarea cu vopsea albastra pe carosabil la intersectia str.Cazasului cu str. Aurel Vlaicu, a unei treceri pentru pietoni”, a transmis seful Politiei Locale, Georgica Tanase, potrivit infobraila.ro.