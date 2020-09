Un candidat la Primăria Pașcani are fotografii cu membrii unui clan periculos din Moldova. ''Pot să fac poze cu cine vreau, asta e democrația”

Lică Radu Dumitriu, candidat la Primăria Pașcani din partea Partidului Verde are fotografii cu mai mulți membrii al unui clan periculos din Moldova, care se ocupă cu proxenetismul. Clanul Gangal este cunoscut în zona Moldovei pentru problemele cu legea.

Aceștia se ocupau cu furtul de animale din gospodăriile oamenilor.



“Operațiunea Vaca” a fost coordonată de Mișu Gangal, alături de alți 20 de oameni. Clanul fura între două și cinci animale.

Mișu Gangal a fost condamnat, în 2014, pentru constituire de grup infracțional organizat.

Polițiștii au arestat, în 2019, doi membri ai clanului pentru proxenetism. Aceștia au fost acuzați că traficau fete, unele dintre ele fiind minore.

De cine a fost susținut Lică Radu Dumitru

El a fost susținut pe plan local inclusiv de la vicepreședintele actual al Consiliului Județean Iași, Victor Chirilă, care a migrat și el de la ALDE spre Partidul Verde.

Acesta recunoaște că a fost susținut de Chirilă și candidează pentru că nu este mulțumit de ceea ce au făcut ceilalți primari, conform Libertatea.

"Nu aș vrea să dau în fostul primar, să zic nimic, dar la Pașcani e sărăcie, e un oraș îmbătrânit, tineretul pleacă. Am considerat că trebuie să candideze cineva din popor. Eu sunt crescut aici, am trăit aici, am familia aici. Dacă ăla nu ridică capul sus, ăla nu, ăla nu, rămânem așa, la nivelul de trai zero", a spus el.

De asemenea, el a fost arestat la începutul anilor 2000, după ce a plasat bani falși pe piață.

Ce a declarat acesta

“Cine nu are păcat, să arunce primul piatra! DIICOT a vrut să-mi bage acuzațiile pe gât'', spune acesta.

“Nu am fost acuzat, DIICOT m-a implicat pe mine că am cerut bani, dar nu am făcut parte din dosarul ăla, am dat o declarație și atât. DIICOT a vrut să îmi bage acuzațiile pe gât, dar martorii audiați în dosar au spus adevărul. Nu am avut nicio legătură cu nicio sechestrare”.

Lică Radu Dumitriu spune că este o poză mai veche și că nu ar avea cum să fie proxenet.

“De ce nu spune nimeni că apar în poze și cu sportivi de performanță? Au văzut că stau mai bine în sondaje, au început să dea cu noroi în mine. Acum au găsit că sunt interlop, proxenet, tâlhar, recuperator. Să arunce cu piatra în mine ăla care nu a făcut nimic! Apar în poze? Da, pot să fac poze cu cine vreau, asta e democrația”, a spus Dumitriu. “Cum aș putea să fiu proxenet, să fac trafic de minori? Am o fetiță de nouă ani. Aia e o poză veche, de șase-șapte ani. Ne-am întâlnit la gale de box, erau și ei. Dacă am făcut un chef, care a fost problema? Am omorât pe cineva? Eu sau ei? Nu înseamnă nu ai dreptul să te reabilitezi. Dacă face cineva o prostie, gata? Îl denigrăm de tot?”, susține candidatul.