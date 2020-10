Un incendiu puternic a izbucnit la o şcoală gimnazială din Alba: Elevii au fost evacuaţi (VIDEO)

Un incendiu puternic a izbucnit la Şcoala Gimnazială din Sâncel, judeţul Alba, manifestându-se la etajul şi acoperişul instituţiei.

Incidentul a avut loc, joi, iar în acel moment toţi cei 40 de elevi care se aflau în interiorul clădirii au fost evacuţi. De asemenea, cinci cadre didactice şi două cadre auxiliare au fost evacuate, fără probleme.

Potrivit ISU Alba, incendiul se manifestă generalizat la etaj, în mai multe săli de clasă, şi acoperiş, pe o suprafaţă de aproximativ 800 de metri pătraţi. De asemenea, pompierii acţionează pentru localizarea focului, forţele de intervenţie fiind suplimentate cu încă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă de la detaşamentele Aiud şi Şona.

Conform ultimelor informaţii, şcoala se afla în scenariul verde de funcţionare.

