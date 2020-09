Un nou focar de coronavirus la un cămin de bătrâni din Cluj

Un nou focar de coronavirus a fost depistat la un cămin de bătrâni din Cluj, unde 49 dintre ei au fost testaţi pozitiv. În ultimele 24 de ore au fost identificate 1.713 noi cazuri de infectaţi cu COVID-19, dintre care 49 de oameni au murit, fiind cel mai mare număr de îmbolnăviri înregistrat în România.

La căminul de bătrâni din Cluj, 49 de persoane au fost testate pozitiv dintre care şapte fac parte din personalul căminului. Atât cei vârstnici, cât şi angajaţii au fost duşi la spital şi le-au fost anunţate familiile.

„M-a sunat mama şi am fugit de la muncă să văd exact care e situaţia şi ce se întâmplă şi să aflu informaţii. Nicio idee. Una dintre bunici e deja de șapte ani parcă, are Alzheimer, şi a fost totul în regulă. Chiar niciun fel de probleme. Dar acum, cu situaţia respectivă, cred că a scăpat un pic de sub control”, a spus Bogdan Pop, un bărbat care are două bunici internate, potrivit Pro.Tv.

În urma celor întâmplate, autorităţile au deschis o anchetă epidemiologică.