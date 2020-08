Un tânăr astmatic din Timişoara a fost pus într-o situație dificilă, după ce a devenit suspect de COVID-19. Bărbatul a chemat autoritățile să-l testeze și a așteptat acasă 5 zile rezultatul testului, deși avea febra 38 și nu putea respiră, iar gafele celor de la DSP s-au ținut lanț. Medicii i-au înregistrat greșit numele și i-au comunicat rezultatul testului abia după intervenția ministerului sănătății.

"Acum 3 zile am sunat la ambulanță, serviciul 112 că aveam febra foarte mare, tușe și nu puteam să respir cum trebuie, oboseală și cam toate simptomele, mai puțin chestia cu mirosul și gustul. Mi s-a spus că va veni cineva. A două zi a venit cineva și mi-a luat analizele pentru COVID", a spus bărbatul.

Bărbatului i-a fost pierdut testul pentru COVID-19 de către cei de la DSP

După ce a primit toate instrucţiunile de protecţie împotriva COVID, tânărul a tot aşteptat să primească un răspuns, mai ales că este instalator și a circulat în multe case unde ar fi putut să răspândească virusul. Când a văzut însă că rezultatul testului nu mai vine, a început să sune el la DSP Timiș. Într-o primă fază, nu i-a răspuns nimeni. Când în sfârșit i s-a răspuns la telefon a avut parte de o adevărată surpriză: nu era înregistrat în baza de date, iar testul lui se pierduse.

"Am sunat la ei și nu mă găsesc în baza de date nici după nume, nici după cnp. Au găsit pe cineva Garbovan Elena. Exact același nume scria pe fișa cu care au venit doctori la mine. S-a greșit cumva numele? Că eu am solicitat o testare pentru că nu știam ce e. Pentru că simptomele cam alea is. Le-am explicat la cei de la DSP și mi-au spus că va trimite pe cineva. Bine am să modific. Ei 3 zile mai târziu când sun nu mă găsesc nici unde în baza de date. Și când am spus..da bun. Dar Gîrbovean Elena aveți? Da, Bun. CNP-ul meu e acolo? Nu. Și atunci eu ce fac? Stau în casă la nesfârșit?", s-a plâns tânărul.

Testul a ieșit negativ, însă bărbatul nu a primit deocamdată documentul care atestă că nu este infectat

Contactați de reprezentanții Ministerului Sănătății, reprezentanții DSP Timiș l-au sunat, în cele din urmă, pe Paul Gîrbovean și i-au spus, într-o primă fază, că trebuie să vadă ce s-a întâmplat cu testul lui, pentru că nu știu exact. Ulterior, tânărul a fost anunțat că rezultatul testului său COVID este negativ.

Paul Gîrbovean așteaptă acum să primească pe mail, de la DSP Timiș, hârtia care dovedește că testul său COVID este negativ. Apoi, se poate adresa medicului de familie sau ambulanței, pentru a face investigații medicale care să arate care este cauza simptomelor pe care le are de cel puțin 5 zile și să își trateze afecțiunea de care suferă.

De cealaltă parte, DSP-urile se plâng de faptul că anchetele epidemiologice ar presupune un "volum mare de muncă" și de faptul că personalul ar fi insuficient.