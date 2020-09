Urmărire cu peripeții la Craiova. Un tânăr de 16 ani a fost prins conducând fără permis și nu a oprit la semnalul polițiștilor (VIDEO)

Un tânăr de 16 ani a fost urmărit de polițiștii craioveni în cursul serii de miercuri. Minorul conducea un autoturism fără să dețină permis auto, iar atunci când organele legii i-au făcut semn să oprească, adolescentul a accelerat. În urma peripețiilor, băiatul s-a ales cu dosar penal.

Polițiștii din Craiova i-au făcut aseară semn unui șofer să oprească, însă conducătorul auto nu doar că nu a oprit, ci a accelerat și mai mult. Ulterior polițiștii au plecat în urmărirea lui cu mai multe echipaje. Șoferul a pierdut însă controlul volanului și a lovit în plin o mașină care era parcată regulamentar. În acest moment polițiștii au putut să îl imobilizeze, iar ulterior au constatat că este vorba despre un băiat de 16 ani care s-a urcat la volanul mașinii și a plecat la o plimbare prin Craiova.

În autoturism se mai aflau alți doi copii, unul în vârstă de 15 ani și cel de 16 ani. Din primele cercetări reiese că băiatul de 15 ani a furat cheile de la mașina mamei sale și a mers să dea o tură împreună cu prietenii lui. În acest caz s-a deschis și un dosar penal pentru conducerea unui autoturism fără a deține permis de conducere și în continuare se fac cercetări pentru a se elucida cum a fost posibil acest indicent.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.