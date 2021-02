Vaslui: Minor bătut cu bestialitate de doi adolescenți. Tatăl victimei a refuzat să depună plângere (VIDEO)

Violență ieșită din comun în judeţul Vaslui. Un copil a fost bătut cu sălbăticie de mai mulţi tineri în plină stradă. Agresorii nu s-au lăsat până când victima lor nu a rămas inertă la pământ. Mai mult, bãtaia a fost filmatã chiar de cãtre agresori, și ei tot adolescenți, dar cu 2-3 ani mai mari, decât cel pe care l-au agresat.

În imagini se vede cum adolescenții îl lovesc pe bãiat cu sãlbãticie, în timp ce acesta se aflã la pãmânt. Este lovit cu picioarele, mai ales în cap, în vreme ce alții încurajeazã agresiunea de pe margine.

"Dă-i în cap! Calcă-l pe cap!”, strigă cel care filmează.

La un moment dat, copilul bãtut rãmâne inert la pãmânt, iar atacatorii au plecat liniștiți acasã. Atât victima, un elev de clasa a VI-a, cât și agresorii, sunt din Huși.

Imaginile au ajuns la Poliția Locală, iar agenții i-au identificat pe bãtãuși. Ciudatã este însã este atitudinea tatãlui bãiatului bãtut, care a declarat la poliție cã nu dorește sã depunã plângere împotriva agresorilor. Cu toate astea, autoritățile au deschis dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.