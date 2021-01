Vaslui: O fetiță infectată cu coronavirus și aflată în izolare la domiciliu a căzut de la etaj. Copila a fost transportată la Iași cu un elicopter SMURD (VIDEO)

O fetiță în vârstă opt ani a căzut de la balconul unui apartament aflat la etajul întâi al unui bloc din oraşul Huși din județul Vaslui. Copila era în izolare împreună cu mama ei, după ce amândouă au fost testate pozitiv cu COVID-19. Fetița a suferit traumatism grav la coloană şi a fost transportată la Iași cu un elicopter SMURD, informează B1 TV.

Fetiţa era acasă împreună cu mama ei, ambele fiind izolate la domiciliu după ce au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus pe 16 ianuarie. O secundă de neatenţie a fost suficientă pentru ca minora să cadă de la balcon.

Mama ei a sunat imediat la 112, iar la fața locului La fata locului a ajuns în scurt timp un echipaj medical, care a găsit copilul conștient dar cu traumatisme grave la coloana vertebrală.

Iniţial, fetița a fost dusă la Spitalul din Huși, însă medicii de acolo au decis ca ea să fie transferată la o unitate medicală din Iași.

„Elicopterul SMURD Iași a preluat pentru transfer o fetiță de 8 ani de la Spitalul Municipal Huși, cu un traumatism toraco-abdominal și lombar prin cădere de la înălțime. (...) Fetița e conștientă, stabilă hemodinamic și a fost adusă la Iași pentru investigații și tratament la Spitalul de copii Sfânta Maria. Sperăm într-un prognostic favorabil”, a declarat Diana Cimpoieșu, purtător de cuvânt al SMURD Iași pentru B1 TV.

