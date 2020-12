Vergil Chiţac: Am considerat că, într-un an cu pandemie, este indecent să risipim banii pe iluminatul festiv de sărbători

Vergil Chiţac, primarul Constanţei, a declarat, vineri, în cadrul primei sale conferinţe de presă după câştigarea alegerilor în data de 27 septembrie, că municipalitatea nu investeşte în iluminatul festiv de sărbători, considerând că este „indecent” ca într-un an în care ne confruntăm cu pandemia de SARS-CoV-2, banii să fie „risipiţi” şi să nu fie folosiţi în domeniul sanitar.

„În Strasbourg nu mai sunt luminiţe, în Viena nu mai sunt luminiţe şi târguri de Crăciun. Luminiţele de anul trecut au costat, dacă nu mă înşel, vreo 6 milioane de lei. Peste un milion de euro. Am considerat că e indecent într-un an în care ne-am confruntat cu pandemia asta şi într-un an în care a trebuit să îndreptăm mulţi bani către spitalul municipal, mult mai mulţi incomparabil cu anii trecuţi, să risipim banii”, a afirmat edilul, conform Agerpres.

Acesta a mai menționat că anumite zone din Constanţa sunt împodobite cu decoruri de sărbătoare, prin contribuţia unor agenţi economici.

„Pe de altă parte, bun, nu o fi aşa feeric cum v-aţi obişnuit dumneavoastră, dar ele există şi există prin contribuţia unor societăţi comerciale, a unor oameni care fac business în Constanţa. Şi eu cred că toţi cei care fac business în Constanţa, ca în orice alt oraş, şi ca în toată lumea asta, au o responsabilitate socială pentru că banii îi câştigă aici şi o parte din banii ăştia, în anumite momente, trebuie întorşi către comunitate. Şi de lucrul ăsta s-a ocupat viceprimarul Rusu, care a luat legătura cu ei, au stabilit zone din oraş unde se implică fiecare, inclusiv RAJA dacă vreţi să ştiţi, şi a ieşit ceea ce vedeţi. Nu cred că putem spune că în oraş nu există semnele luminoase ale apropierii sfârşitului de an. Nu ştiu dacă putem vorbi de sărbători în situaţia asta tristă, dar marcăm momentul de sfârşit de an. Asta a fost raţiunea”, a spus Vergil Chiţac.

Totodată, Primăria Constanţa a anunţat că mai mulţi agenţi economici care au afaceri în municipiul reşedinţă se vor implica în amenajarea cu decoraţiuni de iarnă a anumitor zone din oraş.

Virgil Chițac a explicat care sunt prioritățile pentru orașul Constanța

Amintim că primarul municipiului Constanța a trecut în revistă care vor fi principalele schimbări de la nivelul admnistrației municipalității.

„Am spus încă de la început, nu este nevoie de un audit extern (care ar dura mult şi ar fi costisitor). Am cerut rapoarte de lucru şi am emis dispoziţii”, spune Chiţac.

Primarul Constanţei a explicat şi cele trei direcţii spre care se îndreaptă: atragerea investitorilor, parteneriate cu investitorii şi expertiză.