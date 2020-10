Pandemia de coronavirus a dat peste cap viața tuturor. Nimic nu mai arată la fel, iar oamenii trebuie să învețe să trăiască altfel și să se adapteze la noi condiții de existență, care altădată ar fi putut părea doar un vis urât.

În satul Prunaru, din comuna Bujoreni, județul Teleorman, copiii de grădiniță învață de la începutul anului școlar în capela mortuară, după ce o parte din elevii de la școala din comună au fost aduși în locul lor. Situația îi revoltă pe unii dintre părinți, care susțin că micuții se tem de acel loc, mai ales că își amintesc că, uneori, au văzut acolo și câte un mort.

De cealaltă parte, primarul spune că plângerile sunt doar acțiunea adversarilor politici și că la fața locului s-au făcut controale de la inspectorat și că nu s-au găsit nereguli. În plus, a încercat într-un timp cât mai scurt să rezolve și problemele stringente: apă, toalete și cameră de izolare.

La grădință în locul morților

Cristina Ursaru, una dintre mămicile revoltate și cea care ne-a semnalat cazul, spune că este disperată să vadă cum suferă fetița sa de cinci ani și trei luni, care nu vrea să meargă acolo.

„Copiii din clasele I-IV de la școala din Bujoreni au fost aduși să învețe la grădiniță. Nu știu de ce că acolo au școala amenajată, au condiții bune. Și copiii noștri au fost duși în capela mortuară, deși aveau mai multe variante să îi trimită în altă parte, dar acolo a vrut domn primar și părintele satului. Copilul nu vrea să meargă acolo pentru că înainte de a începe anul școlar am trecut cu ea și concubinul meu prin fața capelei în drum spre magazin și era un mort. Fata mi-a spus că nu vrea să meargă acolo unde au fost morți. Are vârsta de 5 ani și trei luni, gândește foarte bine”, ne-a declarat mămica.

Cristina Ursaru ne-a mărturisit și că a încercat să vorbească cu primarul, dar nu a reușit. „Am încercat chiar ieri (n.r. miercuri) să vorbesc cu el, nu l-am găsit la primărie, am vorbit cu o doamnă care este asistent social, am întrebat dacă vor mai fi ținuți copiii în capelă, pierde anul, este foarte important că este ultimul an de grădiniță și de la anul începe clasa pregătitoare. Și mi-a spus să nu vorbesc cu dânsul, să vorbesc cu doamna directoare, deși am înțeles că autoritățile locale au ales capela mortuară.

Mulți oameni au spus că nu și-ar duce copiii la grădiniță în capelă. Chiar dacă au renovat. Nici nu se duc toți copiii acolo. Niciodată nu au fost toți copiii într-o zi. Am înțeles că sunt vreo 14 copii, dar o mămică mi-a spus că vin maximum 5-6", a mai spus mămica revoltată.

Capelă renovată, singura soluție

De cealaltă parte, primarul Florentin Burcea ne-a declarat că „varianta cea mai bună ar fi fost să se găsească spații unde să se respecte distanțarea socială sau online, dar nu s-a putut. În capela mortuară s-a făcut dezinfectare, întreținerea, amenajarea, au venit persoane în urma reclamaților, au venit două doamne inspector, au văzut, au fost mulțumite de ce au găsit, le-am promis că vom face să corespundă totul, mă refer la apă și toalete. Lor nu li s-a părut deloc o capelă mortuară. Să știți că și în biserică unde ne creștinăm copiii intră morții. Și acasă, când moare cineva apropiat, la noi la țară, îl ținem acolo în cameră și nu se întâmplă absolut nimic. Gândiți-vă că am luat toate măsurile. Și o spun cu deplină responsabilitate. Am adus de la Bujoreni, clasele I-IV la Prunaru, V-VIII la Bujoreni pentru distanțarea socială și să învețe toți față în față cu profesorii. Iar cei de la Prunaru au fost mutați aici, tocmai pentru a socializa și a putea asigura deschiderea anului școlar în condiții normale. Au apă curentă. toalete, curățenie, măsuțe, scaune, distanțare, absolut tot, cameră izolare”, a declarat primarul pentru B1.ro.

Întrebat ce ar face dăcă ar fi fost în locul părinților care își duc copiii la grădiniță și nu sunt mulțumiți de locul ales, edilul ne-a mărturisit: „Dacă aș fi avut copii de grădiniță, m-aș fi uitat întâi ce condiții sunt acolo și nu aș bubui pe rețelele de socializare numai de dragul unor foloase și de a fi împinși de la spate de adversarii politici ai primarului. M-aș informa. Cred că nu mă puteți acuza pe mine sau pe doamna inspector că ar avea parti-pris-uri cu mine. Sub nicio formă. Mi-au spus: credeam că o să găsim aici un dezastru în urma descrierii făcute, arată foarte bine, au fost la doamna director, dumnealor au întocmit o hârtie în urma controlului. Noi am promis că o să asigurăm toalete și apă curentă în cel mai scurt timp, inclusiv cameră de izolare. Ceea ce am și făcut. Cred că sunt multe unități din țara asta care nu îndeplinesc condiții. Să nu credeți că nu mi-ar fi fost ușor ca primar să le spun că nu am spații și să stea acasă. Clasa arată impecabil, zugrăvim cu ioni de argint, am făcut dezinfectarea. Să nu cerem la Prundaru sau Bujoreni condiții ca la Voluntari sau București”.

La 54 de kilometri de București și 30 de kilometri de Alexandria, pe drumul european E70, se află comuna Bujoreni de care aparține și satul Prunaru. Lumea pare să se fi oprit în loc aici. Dar teama de COVID-19 a pătruns chiar și în acest loc uitat. Printre oameni a rămas însă speranța că și mâine este o zi. Și poate va fi mai bine.