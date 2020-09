Weekend cu amenzi și avertismente la munte. Turiștii au mers la picnic în zone interzise, iar un bărbat a intrat cu mașina pe o pârtie de schi din Sinaia

Jandarmii montani din județul Prahova au aplicat în cursul weekendului care tocmai a trecut o serie de amenzi și avertismente pentru turiștii aflați în vacanță. Amenzile au valoarat 1.100 de lei și au fost date pentru organizarea de picnicuri în zone interzise sau intrare cu mașina pe pârtiile de schi, scrie Agerpres.

În cursul weekendului, echipajele de poliție și jandarmi au constatat 15 abateri ale legii cu privire la fondul forestier şi pajiştile alpine, potrivit datelor comunicate duminică seară, de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova.

În cursul weekendului, polițiști au surprins mai mulți turiști care au ales să organizeze picnicuri în zone interzise sau să se deplaseze cu autoturismul personal chiar pe pârtia de schi.

Ei au aplicat au aplicat cinci avertismente şi două amenzi de câte 500 de lei pentru abateri la OUG 34 din 2013, un avertisment pentru un turist care a circulat cu autoturismul pe o pârtie de schi din Sinaia, şapte avertismente pentru cetăţeni care au intrat cu maşinile în fondul forestier, o amendă de o sută de lei şi un avertisment pentru abateri la legea privind desfăşurarea unor activităţi de picnic, după cum informează sursa citată.

Finalul primului weekend de toamnă a venit cu îngrozitoarele ambuteiaje pe drumurile naționale. Pe DN1 au fost cozi kilometrice la finalul săptămânii.Este incendiară pe rețelele de socializare, dar toată lumea rămâne surprinsă când află cu ce se ocupă tânăra de fapt (FOTO)

Românii care s-au întors cu mașinile din Munții Bucegi au trăit un chin pe DN 1. La orele prânzului au fost coloane kilometrice și s-a mers cu viteză minimă. Mai mult decât atât, turiștii au fost nevoiți să aștepte minute în șir pentru ca mașinile să repornească la drum, iar odată ce au repornit motoarele șoferii au circulat cu doar 16 km/h în unele puncte, iar din loc în loc au fost nevoiți să frâneze.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.