Ziua Bucovinei, marcată într-o ceremonie restrânsă. Mesajul președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur (VIDEO)

Ziua Bucovinei a fost marcată, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii restrânse, officiate la bustul lui Iancu Flondor din apropierea Palatului Administrativ din Suceava. La eveniment au participat președintele CJ Suceava Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, deputatul PNL Ioan Bălan și primarul Sucevei, Ion Lungu.

Ziua Bucovinei, marcată într-o ceremonie restrânsă. Mesajul lui Gheorghe Flutur

„Am depus o coroană simbolică în memoria celui care a depus cel mai mult suflet în unirea Bucovinei cu țara în urmă cu 102 ani: Iancu Flondor, cavalerul nostru bucovinean. Mă bucur că pot să fiu aici împreună cu colegii și prietenii mei, să aducem în fiecare an un omagiu de Ziua Bucovinei.

Recunoștință, apreciere, pentru tot ceea ce au făcut înaintașii noștri.

Bucovinenii sunt oameni toleranți. Suntem un ținut binecuvântat de Dumnezeu, suntem într-o zonă mirifică cu tradiții și obiceiuri, cu credință și cu frică de Dumnezeu, cu oameni harnici și cu inițiativă și de aceea le transmit astăzi, de Ziua Bucovinei, un gând bun și de prietenie: La mulți ani Bucovina mea dragă! La mulți ani bucovineni!”, a transmis Gheorghe Flutur, președintele CJ Suceava.

Ceremonie restrânsă de Ziua Naţională a României

În acest an, și Ziua Națională de 1 Decembrie va fi marcată fără parada tradițională și defilarea la care participau mii de oameni, din pricina restricțiilor de limitare a răspândirii noului coronavirus. Astfel, va fi oficiată o ceremonie restrânsă, ce va putea fi urmărită și online.

Aproximativ 150 de militari din Ministerul Apărării Naţionale vor participa marți, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00, la o ceremonie oficială în format restrâns, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti.

Pe timpul ceremoniei, se va ține un moment de reculegere în memoria eroilor români căzuți pe câmpurile de bătălie dar și a victimelor virusului SARS-CoV-2, iar 21 de salve de tun vor fi trase. De asemenea, Președintele României, Klaus Iohannis, va depune o coroană de flori și va susține o alocuțiune.

„În acest an, vom onora curajul și sacrificiile înaintașilor noștri făcând noi înșine sacrificiul de a renunța la bucuria participării împreună la manifestările publice naționale, însă cu siguranță vom fi împreună în spirit ca o națiune puternică, mereu unită și solidară atunci când în joc este chiar salvarea țării noastre. Din acest motiv, am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitați ambasadori străini, medici și personal medical. Va fi așadar o ceremonie scurtă, fără paradă militară și din păcate fără participarea publicului larg”, a afirmat șeful statului, Klaus Iohannis.

Accesul publicului nu va fi permis în zona de desfășurare a evenimentului, dar acesta va putea fi urmărit și online, pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.