Documentele de care ai nevoie pentru intrarea în Mexic / Răzvan Pascu explică și motivele pentru care, uneori, românilor li se refuză intrarea în acest stat, iar „Ambasada României în Mexic e degeaba”

Răzvan Pascu, specialist în marketing turistic și antreprenor, susține că s-a mai întâmplat până acum ca unor români să li se refuze intrarea în Mexic, dar e prima dată când un grup atât de mare e blocat pe aeroport. Iar principalele probleme nu au legătură cu pandemia de coronavirus și teama de transmitere a bolii, ci cu faptul că tot mai mulți români ajung în Mexic doar cu intenția de a trece de acolo în Statele Unite. În plus, „românii sunt printre naționalitățile cu cele mai multe infracțiuni în Mexic”.

Pascu a mai spus că se bucură că ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, pare că se implică în situația românilor blocați pe aeroportul din Cancun. Pe de altă parte, insistă el, personalul ambasadei noastre în Mexic e „de o incompetență fără margini și nu știu să fi ajutat concret pe niciun român”.

Consultantul în turism a spus că a vizitat Mexicul de mai multe ori și că e o țară extraordinar de frumoasă, dar îi e lehamite să vadă cum îi tratează pe români.

Răzvan Pascu, despre documentele pentru intrarea în Mexic

El a mai reproșat unor agenții de turism, fără a da nume, că nu-și informează corect clienții despre documentele pe care trebuie să le dețină la intrarea în Mexic.

„In decembrie eu le-am recomandat tuturor turistilor sa aiba si certificatele de nastere pentru copii, pasapoartele vechi cu vize in cazul in care detin un pasaport nou, extras de cont sau bani cash, vouchere de cazare, asigurare de calatorie si bilet de avion de retur. Am auzit de cazuri de agentii de turism care vand pentru a nu stiu cata oara bilete de avion pentru aceiasi pasageri care au mai fost expulzati de cateva ori din Mexic si isi incearca din nou sansele, cei mai multi dintr-o anumita etnie. Oameni despre care este evident de ce vor sa ajunga acolo, pentru ca pentru turism sigur nu se duc”, a scris Răzvan Pascu, pe Facebook.

Răzvan Pascu, despre motivele pentru care Mexicul refuză uneori intrarea românilor pe teritoriul său

DACĂ deții această CAMERĂ de SUPRAVEGHERE arunc-o imediat! Aceasta permite atacatorilor să SPIONEZE oamenii

În aceeași postare, Pascu a spus că industria de turism știe de ani de zile că, uneori, românilor li se interzice intrarea pe teritoriul Mexicului și asta fără explicații.

„Principalele probleme se pare ca sunt legate de imigratia ilegala in SUA, se pare ca sunt tot mai multi romani care intra in Mexic cu acest gand. De asemenea, romanii sunt printre nationalitatile cu cele mai multe infractiuni in Mexic, cele mai multe fiind legate de fraude cu bancomate sau cu carduri bancare si tentative de trecere ilegala a frontierei cu SUA”, a continuat el.

Pascu a precizat că a fost de mai multe ori în Mexic, cu sute de turiști și niciunul dintre cunoscuții săi nu a avut probleme. Ultima dată a fost acum o lună, cu peste 120 de turiști, și nu a întâmpinat dificultăți la intrarea în țară: „Chiar azi mi-a scris unul dintre turistii care au fost in grup cu mine de Revelion cum la coada la imigrari la intrarea in Mexic in decembrie erau “romani cu fuste” care vorbeau despre cum singurul lor motiv pentru care intra in Mexic este sa treaca in SUA. Iar acum 1-2 luni in Mexic a fost destructurata o banda de infractori romani care facea fraude cu carduri bancare. Si lista de infractiuni poate continua”.

Răzvan Pascu susține că personalul Ambasadei României în Mexic e degeaba

„Situatia nu are absolut nicio legatura cu pandemia, asa cum lasa sa se inteleaga Ambasada Romaniei din Mexic. Care ambasada este, in opinia mea, absolut degeaba. Cele mai cretine raspunsuri sunt trimise turistilor pe email de catre ambasada Romaniei din Mexic si de luni de zile singurul lucru pe care il scrie ambasada noastra de acolo atat in email-uri, cat si pe site-ul MAE, este ca nu ne recomanda sa calatorim in Mexic. Dar nu exista absolut nicio restrictie oficiala de calatorie pentru romani sau europeni. MAE face asta doar ca se se spele pe maini si sa fie acoperiti, iar acelasi lucru se intampla pe site-ul MAE cu zeci de tari din lume. Daca deschizi site-ul MAE te ingrozesti, pare ca nicaieri in lume nu poti merge, iar asta se intampla de ani de zile, am mai vorbit de multe ori despre acest subiect – si nu are nicio legatura cu perioada de pandemie”, a mai scris consultantul în turism.

El a mai scris apoi că a auzit despre implicarea ministrului Aurescu și se bucură pentru ea, pe de altă parte „tot personalul ambasadei noastre din Mexic este efectiv degeaba, ar trebui schimbati de urgenta, sunt de o incompetenta fara margini si nu stiu sa fi ajutat concret pe niciun roman”.

„Cred ca mexicanii trebuie sa vina cu niste explicatii de urgenta, dar la fel de mult cred ca daca ambasada noastra de acolo si-ar fi facut treaba in ultimii ani, nu am fi ajuns aici. Repet, nu este prima data cand se intampla acest lucru, dar este prima data cand un grup atat de mare este oprit cu totul”, a mai scris Răzvan Pascu, pe Facebook.

„Si apropos(...), unde este Comisia Europeana care sa ia atitudine…daca se intampla asta unor francezi, nemti sau olandezi, tot asa in liniste statea UE?”, a mai notat el.